Новогоднюю ночь на боевых постах встретят более 500 расчетов РВСН

Новогоднюю ночь на боевых постах встретят более 500 боевых расчетов. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«В таком составе дежурные силы способны самостоятельно, без привлечения основного состава войск, непрерывно контролировать состояние ракетно-ядерного оружия, поддерживать его в готовности к применению с гарантированным обеспечением ядерной безопасности и при получении приказа провести пуск ракет, а также выполнить первоочередные мероприятия по переводу войск с мирного на военное время», - следует из релиза.

Заступление на боевое дежурство в соединениях и частях РВСН началось, по традиции, проведением торжественных ритуалов разводов дежурных сил с исполнением Гимна России и убытия к местам несения дежурств. Командиры соединений и частей поздравят своих подчиненных по громкоговорящей связи за несколько часов до наступления Нового года. Первыми свои посты приняли военнослужащие самой восточной в РВСН дивизии - Иркутской.