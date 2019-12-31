Возвращение в родную гавань: учебный корабль «Перекоп» прибыл в порт Кронштадта

В порту Кронштадта торжественно встретили экипаж учебного корабля Балтийского флота «Перекоп», который находился в дальнем походе с 1 июля 2019 года.

За время своего путешествия вокруг Евразии корабль преодолел 37 тысяч морских миль и пересек четыре океана. Обучение на боевом корабле прошли 1300 курсантов различных военно-морских учебных заведений страны, для которых это плавание стало первым серьезным испытанием.

Курсанты прошли практику по штурманским дисциплинам, совершенствовали свои навыки управления кораблем, в том числе в условиях сложной навигационной обстановки. Для обучения на корабле были созданы специальный классы и тренажерные комплексы.

«Перекоп» - учебный корабль проекта 887, находится в составе Балтийского флота. Длина корпуса составляет 138 метра, полное водоизмещение корабля достигает 7200 тонн. Он был принят в состав ВМФ СССР в 1977 году.