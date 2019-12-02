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Командующий войсками ВВО назвал задачи нового учебного года

Наталия Майорова
08:49 02.12.2019
Зимний период обучения продлится до конца апреля 2020 года и завершится масштабной контрольной проверкой войск округа.
Командующий войсками ВВО назвал задачи нового учебного года
© Фото: ТРК Звезда

Командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-лейтенант Геннадий Жидко в ходе торжественного митинга дал старт новому учебному году в войсках округа. Мероприятие состоялось на базе мотострелкового соединения ВВО, дислоцированного в Хабаровском крае.

Геннадий Жидко поздравил военнослужащих с началом нового учебного года, а также поставил задачи на зимний период обучения.

Герой России генерал-лейтенант отметил, что основной упор в новом учебном году будет сделан на внедрение в систему боевой подготовки опыта современных вооруженных конфликтов. При этом большинство тактических учений необходимо провести в двухстороннем формате, добавил он.

«Сегодня Вооруженные Силы вступают в новый учебный год. Зимний период обучения. 64-я бригада в 2019 году практически выполнила ту задачу, которую ставила», - сказал командующий войсками ВВО.

Особое внимание при подготовке органов военного управления необходимо уделить совершенствованию практики применения межвидовых группировок войск с участием оперативно-тактической авиации, кораблей, береговых войск и морской авиации Тихоокеанского флота.

Командующий войсками округа отметил необходимость применения офицерами нестандартных тактических приемов при ведении современного высокоманевренного боя. Для качественного выполнения поставленных задач продолжится обучение личного состава на новые современные образцы вооружения и военной техники.

Зимний период обучения продлится до конца апреля следующего года и завершится масштабной контрольной проверкой войск округа.

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