«Авангард», «Пересвет» и РЛС: что получила армия России в 2019 году

В России достигнуты самые высокие за последние четыре года показатели поставок вооружения и техники. Об этом рассказал первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов. В войска поступили более 6,5 тысячи единиц нового и модернизированного вооружения.

К настоящему моменту доля современных образцов в ВС РФ составляет 68,2 процента. По планам Минобороны на следующий год, этот показатель должен быть доведен до 70 процентов.

«Наиболее высокая доля современного вооружения - в ядерной триаде и составляет 82 процента», - подчеркнул Цаликов.

Замминистра обороны напомнил, что в пятницу, 27 декабря, на боевое дежурство заступил первый ракетный полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковыми планирующими крылатыми блоками. Также в 2019 году было завершено развертывание лазерных установок «Пересвет», которые несут боевое дежурство в позиционных районах пяти ракетных дивизий РВСН.

Стратегическая авиация пополнилась пятью модернизированными ракетоносцами, а в интересах ВМФ РФ завершены испытания головного атомного подводного крейсера проекта «Борей-А» «Князь Владимир».

В системе ПВО и ПРО завершена масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад Сухопутных войск на комплекс «Искандер».

«Выполнены практические полеты экспериментального разведывательно-ударного беспилотного комплекса большой дальности "Охотник", превосходящего зарубежные аналоги. С 1 декабря на боевое дежурство заступила уникальная РЛС загоризонтного обнаружения», - добавил Цаликов.

Приоритетным направлением в 2019 году также было создание инфраструктуры группировки сил и средств ядерного сдерживания, аэродромной сети, системы базирования ВМФ и Арктической группировки войск, заключил заместитель министра обороны России.