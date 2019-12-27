Засада и уничтожение «врага»: кадры учений разведчиков ВВО

Разведчики Восточного военного округа устроили засаду в лесной глуши на учениях в Хабаровском крае. Разведгруппа совершила марш-бросок в заданный район, затем военнослужащие с помощью беспилотника определили маршрут движения автомобиля и выбрали место для проведения засады.

Особое внимание было уделено организации засады, в частности, обустройству огневых позиций с использованием подручных средств и ландшафта местности. После подхода «врага» к назначенному рубежу разведчики вступили в учебный бой, в ходе которого группа условных террористов была уничтожена, а секретные документы захвачены.

Подобные учения проводятся в рамках боевой подготовки и направлены на совершенствование профессиональных навыков военнослужащих разведывательных подразделений при выполнении учебно-боевых задач в различных условиях тактической обстановки.