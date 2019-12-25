Кадеты поздравили с Новым годом детей из реабилитационного центра в Оренбурге
Кадеты и их родители, учителя и воспитатели приняли участие в большом благотворительном марафоне «Тепло кадетских сердец».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Кадеты Оренбургского президентского училища поздравили с наступающим Новым годом детей из реабилитационного центра «Гармония». В учреждении воспитываются ребята из трудных семей, чьих родителей лишили прав.
Для детей привезли одежду, игрушки, сладости и фрукты. Кадеты помогли нарядить елку, провели новогодние игры и розыгрыши, вручили ребятам подарки.
Этот большой благотворительный марафон под названием «Тепло кадетских сердец» стал уже традицией. В нем принимают участие кадеты, их родители, учителя и воспитатели. Цель марафона - помощь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.