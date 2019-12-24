Семья военнослужащих из Ленобласти стала 300-тысячным участником накопительной ипотеки

Семья военнослужащих из Ленинградской области стала 300-тысячным участником накопительной ипотеки. Свидетельство в торжественной обстановке получила прапорщик и фельдшер зенитного ракетного дивизиона Юлия Кравченко.

Прапорщик уже пять лет служит в воинской части под Санкт-Петербургом, приехав туда из Республики Коми.

Большой интерес к участию в накопительной ипотеке связан с возможностью приобретения жилья уже через три года после включения в специальный реестр.