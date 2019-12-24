Шойгу: ракетные бригады сухопутных войск перевооружены на комплекс «Искандер-М»

Ракетные бригады сухопутных войск перевооружены на комплексы «Искандер», заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

«Завершена масштабная работа по перевооружению всех ракетных бригад Сухопутных войск на комплекс "Искандер"», - сказал Шойгу.

Шойгу также отметил, что виды и рода войск Вооруженных Сил в этом году получили 624 единицы танков и других боевых бронированных машин, 143 современных самолета и вертолета, 13 космических аппаратов, одну подводную лодку, восемь надводных кораблей, 17 катеров и судов обеспечения, четыре береговых ракетных комплекса «Бал» и «Бастион», более 10 тысяч единиц современной техники связи.

Кроме того, министр подчеркнул, что в 2019 году были выполнены практические полеты экспериментального разведывательно-ударного беспилотного комплекса большой дальности «Охотник», и отметил, что он превосходит зарубежные аналоги.

Министр также сообщил, что перевооружение армии и флота, а также плановый ремонт военной техники позволили повысить уровень исправности в Вооруженных Силах до 95%.

Основное предназначение «Искандер-М» – уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, прикрываемых ими.