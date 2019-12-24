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Военные химики Северного флота получили новейшую технику

Андрей Аркадьев
Михаил Аброськин
11:50 24.12.2019
Военнослужащие РХБЗ приступили к освоению новой техники, поступившей на вооружение.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Военнослужащие подразделений радиационной, химической и биологической защиты Северного флота вышли на учения в Мурманской области. Военнослужащие приступили к освоению новой техники, поступившей на вооружение.

Спецмашина расчета отдаленно напоминает пожарную, где вместо брандспойтов установлены щетки. Она выполняет несколько функций: дегазация, дезактивация и дезинфекция в войсках, военной техники и местности. Также она способна осуществлять постановку аэрозольной завесы.

«Расчет машины состоит из трех человек: командир, химик и водитель-химик. Разворачивается она на четыре рабочих места за 4,5 минуты», - рассказал командир взвода специальной обработки Олег Бочаров.

Помимо освоения новой техники, выполнения задач боевой подготовки и повседневной деятельности военнослужащие РХБЗ заняты постоянными тренировками - бойцы готовятся к масштабным военным учениям.

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