Командующий ВДВ прибыл с инспекцией в Новороссийск

Командующий Воздушно-десантными войсками России Андрей Сердюков прибыл с проверкой в Новороссийск. Он провел осмотр десантно-штурмового полка, проверил технику на боеготовность и открыл новейший спортивный центр.

Несмотря на «воздушную» направленность, основное обучение десантники проходят на земле. Они отрабатывают на тренажерах выброску из самолета и приземление на парашюте.

Каждое движение военнослужащие оттачивают до автоматизма. В этом поможет и новый спорт-центр: в нем они проходят обучение на тренажерах, имитирующих боевые машины и оттачивают меткость при стрельбе из любого вида оружия.