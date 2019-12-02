Командующий ВДВ прибыл с инспекцией в Новороссийск
В открывшемся спортивном центре военнослужащие проходят обучение на тренажерах, имитирующих боевые машины и оттачивают меткость при стрельбе из любого вида оружия.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Командующий Воздушно-десантными войсками России Андрей Сердюков прибыл с проверкой в Новороссийск. Он провел осмотр десантно-штурмового полка, проверил технику на боеготовность и открыл новейший спортивный центр.
Несмотря на «воздушную» направленность, основное обучение десантники проходят на земле. Они отрабатывают на тренажерах выброску из самолета и приземление на парашюте.
Каждое движение военнослужащие оттачивают до автоматизма. В этом поможет и новый спорт-центр: в нем они проходят обучение на тренажерах, имитирующих боевые машины и оттачивают меткость при стрельбе из любого вида оружия.