Главком ВМФ поздравил настоятеля и прихожан храма адмирала Ушакова с освящением

Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов поздравил настоятеля храма святого праведного воина адмирала Федора Ушакова игумена Дамиана, а также всех его прихожан со значимым событием - чином Великого освящения, который совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Поздравление главкома было лично передано в руки игумену Дамиану вице-адмиралом Владимиром Касатоновым, который представлял главное командование ВМФ на церемонии.

Евменов поблагодарил настоятеля за большую работу по возрождению и укреплению духовных традиций Военно-Морского Флота, а также за сохранение памяти об адмирале Ушакове.

«Ваше бережное и сердечное отношение к флотским христианским святыням, к истории Отечества, вдохновляет и является примером для всех, кому дорог Андреевский флаг и славная боевая летопись Российского Флота», - отметил главком ВМФ.

Храм в честь адмирала строился Патриаршим подворьем с 2015 года при содействии правительства Москвы, департамента военной контрразведки ФСБ РФ, межрегиональной общественной организации «Ветераны военной контрразведки» и главного командования ВМФ.

За годы строительства нового храма была организована активная церковная работа по различным направлениям, особенно в области патриотического воспитания молодежи, взаимодействия с ветеранскими и общественными организациями, сотрудничество с Московской государственной академией водного транспорта, «Юнармией», ветеранскими организациями, Российским военно-историческим обществом, краеведческими организациями, школами.