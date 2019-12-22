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Шойгу: военная приемка работает на всех предприятиях российского ОПК

Александр Пешков
10:27 22.12.2019
Система контроля за ГОЗ дает не только эффект по своевременному выполнению гособоронзаказа, но и по экономии средств.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в новом выпуске программы «Военная приемка» рассказал о системе контроля за выполнением государственного оборонного заказа.

По словам главы оборонного ведомства, эта система работает как в рамках НЦУО, так и финансовых органов МО РФ. В качестве примера Шойгу привел производство условного танка.

«Вам заказали танк. Вам перечислены деньги в виде аванса. И вроде бы все спокойно. Вы - приличный человек, будете нам делать танки. Но когда мы видим, что этот приличный человек не заплатил кооперации, которая даст ему броневую сталь, или не отправил деньги на изготовление двигателя, то мы начинаем понимать, что танка вовремя не будет, потому что деньги за двигатель не заплачены, а значит, там этот двигатель никто не делает. То есть это не просто двигатель, а те, кто должен поставить детали этого двигателя: поршни, клапана и так далее. Вот эта система сегодня отлажена и эффективно действует и работает», - сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что данная система дает не только эффект по своевременному выполнению гособоронзаказа, но и по экономии средств.

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