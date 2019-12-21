Обмен опытом: танковую армию ЗВО посетят военнослужащие из Белоруссии

Группа офицеров Вооруженных сил республики Беларусь посетит гвардейскую танковую армию Западного военного округа. Военнослужащие планируют обменяться опытом с командирами подразделений российских войск.

Командировка будет длиться трое суток, за это время с офицерами проведут более 15 совместных лекционных, практических и показных занятий в полевых условиях.

«Главной задачей международных сборов станет повышение эффективности управления войсками в условиях мирного и военного времени», - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Принимающей стороной станет Кантемировская танковая дивизия. Занятия пройдут в Московской области на полигоне Головеньки под руководством командующего гвардейской танковой армии генерал-майора Сергея Киселя.