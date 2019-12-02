Путин удовлетворен тем, как исполняются его поручения по итогам военных совещаний

Поручения по развитию Вооруженных сил и ОПК, которые были даны президентом по итогам предыдущих совещаний по оборонной тематике, исполнены на 70%. Об этом в понедельник сообщил Владимир Путин. Глава государства назвал такой результат удовлетворительным.

«В целом исполняются удовлетворительно. 70% - исполнено, остальные все находятся в разных стадиях исполнения», - сказал российский лидер на открытии серии военных совещаний.

Сегодня в Сочи проходит очередная сессия по развитию Вооруженных сил с участием президента РФ Владимира Путина. Она посвящена развитию Военно-морского флота.