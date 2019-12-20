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Саперы и инженеры ЮВО впервые отработали противотоннельную борьбу на учениях под Ростовом

Егор Левин
Анастасия Фириченкова
21:00 20.12.2019
Условный враг вел непрерывный обстрел военнослужащих, прикрывая командный пункт под землей, который успешно имитировали специальные тоннели.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В городе Каменск-Шахтинске в Ростовской области прошли тактико-специальные учения военнослужащих Южного военного округа по прокладке дорог на пересеченной местности.

По легенде учений, разведку инженерно-штурмового подразделения прерывает внезапный выстрел. Военнослужащие под прикрытием бронетранспортера должны оказать сопротивление и создать атакующие группы в полевых условиях.

Инженерно-штурмовое и инженерно-саперное подразделения разделяют обязанности по захвату и поддержке. Пока первая группа бойцов уверенно продвигается вперед, во второй группе саперы-пулеметчики ведут непрерывную стрельбу.

Условный враг непрерывно обстреливает из двух огневых точек и прикрывает командный пункт боевиков под землей, который успешно имитируют специальные тоннели.

Тактика ведения противотоннельной борьбы отрабатывается на учениях впервые. Подземные сооружения растянулись на десятки километров на глубине до 10 метров. Сложность заключается в том, что в условиях ограниченного пространства и в полной темноте нужно уничтожить условного противника.

На проведенных учениях его успешно обезвредили, но саперы продолжают свою работу - дальше уже дело техники.

Новейший робот-сапер дистанционно находит, определяет и обезвреживает взрывные устройства. При этом, он способен забраться на высоту до полутора метров и нырнуть под воду на столько же. Робот снабжен манипулятором и видеокамерами, которыми можно управлять дистанционно по радиоканалу из специального автомобиля. Робот входит в состав уникального мобильного инженерного комплекса разминирования, сокращенно «МИКР».

На учениях механический боец в составе инженерно-штурмового подразделения ЮВО снова продемонстрировал свою безотказную работу, найдя и обезвредив условную взрывчатку и проведя разминирование территории.

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