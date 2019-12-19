Российские военные проинспектируют объект вооруженных сил Черногории

В соответствии с Венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке информации военного объекта вооруженных сил Черногории. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, отметив, что мероприятие будет проходить 19 декабря 2019 года в течение одного дня.

Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники. Инспекторы посетят военный объект в месте его обычного расположения в мирное время.

На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.