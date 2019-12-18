Глава Генштаба ВС РФ Герасимов провел встречу с начальником Комитета начштабов ВС США в Швейцарии

В Швейцарии состоялась встреча начальника Генштаба Вооруженных Сил России Валерия Герасима с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных Сил США Марком Милли.

В ходе переговоров стороны обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности и ситуации в Сирии. Помимо этого, военачальники также коснулись мер предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон.

Ранее Герасимов рассказал об эффективной структуре Вооруженных сил. По его мнению, в составе ВС необходимо иметь как бригады, так и дивизии, потому что эффективность их действий зависит от конкретной ситуации.