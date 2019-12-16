Через Ла-Манш: отряд кораблей Северного флота готовится к переходу пролива

Корабли Северного флота готовятся к переходу пролива Ла-Манш. Самую узкую его часть, пролив Па-де-Кале, они пройдут вечером 16 декабря.

В составе отряда находятся большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и большой десантный корабль «Кондопога», выполняющие задачи в Северном море.

Как только корабли пройдут Ла-Манш, они выйдут в Бискайский залив, чтобы продолжить переход в соответствии с установленным планом.

«Вице-адмирал Кулаков» и «Кондопога» вышли в поход 3 декабря. Первую часть пути корабли проделали в Баренцевом и Норвежском морях в шторм. После выхода из главной базы Северного флота они прошли уже более 2000 морских миль.