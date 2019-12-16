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Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»

Роман Захаров
01:20 16.12.2019
По словам генерал-полковника Сергея Каракаева, «Сармат» не будет уступать по своим показателям самой тяжелой в мире стратегической ракете «Воевода».
Командующий РВСН рассказал о возможностях ракеты «Сармат»
© Фото: Минобороны России

Новейшая российская межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» будет способна нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения. Соответствующее заявление сделал командующий Ракетными войсками стратегического назначения РФ генерал-полковник Сергей Каракаев.

По словам военачальника, «Сармат» не будет уступать по своим показателям самой тяжелой в мире стратегической ракете «Воевода», которую он вскоре и заменит.

«”Сармат” с тяжелой ракетой не будет уступать своему предшественнику, а по многим характеристикам значительно превзойдет его. Например, в комплексе “Сармат” предусмотрена возможность установки, кроме существующих типов боевых блоков, широкого перечня перспективных, в том числе гиперзвуковых блоков нового поколения», - сказал Каракаев.

Он также сообщил, что Ракетные войска стратегического назначения начали подготовку первого полка Ужурского ракетного соединения к перевооружению на «Сармат». При этом генерал-полковник подчеркнул, что РВСН в полной мере готовы к постановке на боевое дежурство нового ракетного комплекса.

Ранее на форуме «Армия-2019» впервые раскрыли тактико-технические характеристики баллистической ракеты «Сармат». Так, дальность стрельбы оружия составляет 18 тысяч километров, а его масса - 208,1 тонн. При этом масса полезной нагрузки равняется приблизительно десяти тоннам.

Длина ракеты составляет 35,5 метров, а ее диаметр - три метра. Масса топлива - 178 тонн.

«Сармат» оснащен разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения.

Ракетный комплекс «Сармат» - российский стратегический комплекс пятого поколения шахтного базирования. Он создан для замены в войсках МБР Р-36М «Воевода».

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