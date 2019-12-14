Внимание, подрыв: российские саперы учат коллег из Лаоса обезвреживать боеприпасы

Российские специалисты международного противоминного центра приступили к обучению саперов из Лаоса.

Военные инженеры РФ имеют колоссальный опыт разминирования, который необходим лаосским коллегам для очистки территорий страны после американских бомбежек во времена вьетнамской войны – тогда США сбросили на Лаос около трех миллионов тонн авиабомб.

Российским саперам предстоит обследовать более ста гектаров территории. За два месяца они уже обнаружили 230 взрывоопасных предметов. Каждый день с самого утра и до обеда, пока температура воздуха позволяет, они обследует квадраты 25 на 25 метров, работая в защитных костюмах. Боеприпасы в земле могут сдетонировать в любой момент.

В свою очередь, лаосские саперы с интересом изучают российские миноискатели, современные образцы которых улавливают даже самые небольшие объекты. Командир отряда разминирования Сон Камсинтон за 25 лет службы обнаружил и обезвредил около 10 тысяч взрывоопасных предметов.

В военные времена американские самолеты сбрасывали на Лаос по восемь бомб в минуту, совершив в общей сложности около 600 тысяч боевых вылетов. Население страны в то время было около трех миллионов человек – так, на каждого лаосца пришлась почти тонна авиабомб.

Десять из восемнадцати провинций Лаоса считаются опасными и сейчас, так как в земле все еще находятся миллионы неразорвавшихся бомб. Как считают власти, на разминирование всей территории страны потребуется около 80 лет.