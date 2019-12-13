В Вооруженных силах России стартовал новый учебный год

В 2020 году в войсках продолжится боевая учеба, направленная на повышение уровня профессиональной подготовки всех категорий военнослужащих: офицеров, сержантов и солдат.

Основным приоритетом боевой учебы станет повышение качества проведения мероприятий боевой подготовки войск, совершенствование подготовки органов военного управления, штабов различного уровня в умении руководить подчиненными подразделениями, используя самые современные автоматизированные комплексы управления и средства связи.

По-прежнему, важное место в подготовке войск (сил) будет уделяться организации межвидовой подготовки войск, организации взаимодействия на поле боя соединений и воинских частей Сухопутных войск, Воздушно-космических сил и Военно-Морского Флота. Значительное место планируется отвести двусторонним учениям, в ходе которых будут отрабатываться вопросы совершенствования маршевой подготовки, выполнению задач по всестороннему обеспечению подразделений.

Продолжится хорошо зарекомендовавшая себя практика внезапных проверок соединений и частей, в ходе которых будут проводиться мероприятия по совершению перегруппировки подразделений на незнакомые полигоны для отработки практических действий с боевой стрельбой.

Запланировано дальнейшее совершенствование учебной материальной базы полигонов и учебных центров для проведения занятий в составе экипажей, боевых расчетов и в целом подразделений тактического звена

до соединения включительно. В 2019 году усовершенствовано более

30 полигонов, введено в строй свыше 3 тысяч единиц полигонного оборудования, более 120 тренажерных комплексов.

Большая роль в повышении уровня боевой подготовки будет отводиться проведению всеармейских конкурсов (состязаний) среди подразделений военных округов, Северного флота, видов и родов войск

с целью определения лучшего экипажа, отделения, взвода, роты для участия в «Армейских международных играх - 2020».

VI Международные армейские игры пройдут в августе-сентябре

2020 года. В ходе игр планируется провести более 30 международных конкурсов среди подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск, Воздушно-космических Сил, Военно-Морского Флота, специалистов артиллерийских, инженерных и других войск. Это позволит лучшим специалистам военного дела из разных стран обменяться опытом и повысить качество боевой подготовки. Половина конкурсов пройдет на территории более чем десяти зарубежных стран. Приглашения для участия в играх направлены в военные ведомства более чем 90 государств. Российские команды примут участие во всех конкурсах.

В следующем году войска (силы) продолжат борьбу за право получить наименование «ударный». Его будут удостоены подразделения, которые добьются высоких показателей в боевой подготовке, воинской дисциплине при выполнении специальных задач и мероприятий повседневной деятельности. По итогам 2019 года более 600 воинских коллективов завоевали право носить высокое звание «ударный», что на 18% превышает показатели предыдущего года.

В 2019 году для совершенствования войск проведено свыше 18 тысяч мероприятий боевой подготовки, в том числе более 4 тысяч тактических

и командно-штабных учений, более трети которых носили межвидовой характер. Наиболее значимым мероприятием стало стратегическое учение «Центр-2019». В рамках учения были успешно решены все поставленные учебно-боевые задачи. Также были отработаны вопросы взаимодействия, совместимости системы управления и тактики действий с вооруженными силами семи государств Центральной и Юго-Восточной Азии.

Интенсивность подготовки войск сохранится в следующем - 2020 году, в котором предстоит провести стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020», оперативное учение с межвидовыми группировками ВМФ «Океанский щит», более 30 международных учений различного уровня.