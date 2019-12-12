Военные из РФ получили индийские Т-90 для учений «Индра-2019»

На полигоне Бабина в штате Уттар-Прадеш индийская сторона передала военным из РФ боевую технику, которая будет использоваться на совместных учениях «Индра-2019». Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Сегодня в штате Уттар-Прадеш на полигоне Вооруженных сил Индии Бабина российские военнослужащие завершили процесс приема от индийской стороны боевой техники, на которой мотострелки Восточного военного округа будут решать задачи в рамках межвидового российско-индийского учения "Индра-2019"», - говорится в сообщении.

Российские военнослужащие получили семь танков Т-90 и 14 боевых машин пехоты БМП-2.

«Командующий учениями с российской стороны генерал-майор Олег Цеков осмотрел принимаемую боевую технику. Сегодня же он вместе с офицерами штаба учения и российскими военными дипломатами посетил военный аэродром Пуна в штате Махараштра и порт Мармагао в штате Гоа, где совместные задачи будут решать смешанные российско-индийские авиационные экипажи и боевые корабли двух стран», - сообщает пресс-служба ВВО.

Ежегодные международные российско-индийские учения «Индра-2019», которые проводятся в межвидовом формате, официально стартовали 11 декабря. Они пройдут на трех индийских полигонах. От России будут участвовать более 700 военнослужащих из подразделения общевойсковой армии ВВО, а также летчики и техники армии ВВС и ПВО округа, экипажи кораблей Балтийского флота. Маневры продлятся до 21 декабря.

Учения «Индра» проводятся российско-индийскими группами войск с 2013 года и отрабатывают преимущественно миротворческие и контртеррористические операции.