БТР-82А «станцевали» вальс в честь «черных беретов»: видео

На центральной площади города Балтийска под музыку духового оркестра бронетранспортеры БТР-82А исполнили вальс в честь Дня морской пехоты России - профессионального праздника «черных беретов», который отмечался 27 ноября.

Военнослужащие прославленной 336-й гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота стали организаторами мероприятий, в числе которых были вальс бронетранспортеров с необычными «па».

Жители Балтийска также увидели плац-парад, во время которого подразделения морских пехотинцев продемонстрировали приемы владения оружием и показательных выступлений по рукопашному бою. На площади Балтийской славы была развернута выставка вооружения и техники морской пехоты, в том числе периода Великой Отечественной войны.

На масштабных торжествах, посвященных Дню морской пехоты, выступил командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов. Он отметил, что в текущем году морская пехота стала лучшими соединением береговых войск Балтийского флота.

По его словам, в ходе выполнения задач морской десантной подготовки морскими пехотинцами БФ было выполнено свыше около 40 тренировок и учений по высадке морского десанта на необорудованное побережье, проведено свыше 20 тактических учений различного уровня, более 400 боевых стрельб из стрелкового оружия, вооружения бронетранспортеров, совершено свыше 5000 учебно-тренировочных прыжков с парашютом различной сложности.