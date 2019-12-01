В Екатеринбурге прошел митинг, посвященный годовщине со дня рождения Георгия Жукова
Командование Центрального военного округа (ЦВО) провело памятное мероприятие, посвященное дню рождения Маршала Победы Георгия Константиновича Жукова. Об этом сообщили «Звезде» в пресс-службе округа.
Возложение цветов и торжественный митинг прошли на площади у памятника великому полководцу возле здания штаба округа.
В торжественном мероприятии приняли участие представители командования ЦВО, силовых структур, городской и областной администрации, участники юнармейского движения, суворовцы и ветераны Вооруженных сил.
В завершение церемонии возложения цветов знаменитому военачальнику рота почетного караула екатеринбургского военного гарнизона прошла торжественным маршем по главной улице столицы Урала - проспекту Ленина перед штабом ЦВО.
Георгий Жуков проживал в Свердловске, командуя войсками Уральского военного округа (УрВО). При нем УрВО стал одним из лучших военных округов в стране.
Жуков заложил на Урале основные принципы обучения частей и соединений, которые во многом актуальны для нашей армии и сегодня.
Вернувшись в Москву, Георгий Константинович был назначен первым замминистра, а затем и министром обороны СССР.