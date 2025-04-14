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FPV-дроны спецназа ГВ «Центр» уничтожили Leopard и другую технику ВСУ

Записанные военнослужащими видеоподтверждения поражения целей стали наглядной демонстрацией мастерства российских операторов FPV-дронов.
2025-04-14 17:58:10
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы соединения специального назначения группировки войск «Центр», в ходе которой расчеты ударных FPV-дронов уничтожили немецкие танки Leopard и другую бронетехнику Вооруженных сил Украины.

Операторы дронов-камикадзе выводят из строя огромное количество единиц бронетехники, включая БМП, бронетранспортеры YPR-765, VAB и M113, ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ). Удары наносятся с прицелом на уязвимые зоны, в первую очередь по корме и бортам танков.

Военнослужащие работают в условиях жесткого радиоэлектронного противодействия, требующего высокого мастерства и выдержки. На опубликованных кадрах видно, как операторы выжидают оптимальный момент для атаки, чтобы нанести максимальный урон.

Слаженная работа с разведывательными дронами позволяет точно выявлять цели и осуществлять корректировку огня в реальном времени. Уничтожение техники существенно ослабляет боеспособность ВСУ и подрывает моральный дух противника. Удары наносились на подступах к Красноармейску.

Ранее расчеты ударных FPV-дронов группировки войск «Центр» выследили и уничтожили технику и блиндажи ВСУ на Красноармейском направлении СВО. На опубликованных МО РФ кадрах показана их боевая работа.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #дрон #ВСУ #МО РФ
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