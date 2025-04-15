Минобороны рассекретило ранее неизвестные подробности освобождения Вены

Минобороны России запустило новый мультимедийный проект «Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай», посвященный Венской стратегической наступательной операции по освобождению столицы Австрии от нацизма.

Для успешного выполнения боевых задач советское командование задействовало силы двух крупных фронтов: 3-го Украинского фронта под командованием маршала Федора Толбухина и 2-го Украинского фронта, возглавляемого маршалом Родионом Малиновским. Общую координацию действий обоих фронтов осуществлял маршал Семен Тимошенко.

Результатом наступательной операции стал разгром основных сил немецкой группировки «Юг», освобождение Венгрии, значительной части Чехословакии, восточных районов Австрии и ее столицы Вены.

В плен попали свыше 130 тысяч солдат и офицеров вермахта, более 1300 танков и штурмовых орудий были уничтожены.

В новом разделе Минобороны представлены директивы и приказы Ставки Верховного Главнокомандования, оперативные донесения, сводки, журналы боевых действий.

Здесь же можно ознакомиться с историческими фотографиями, изучить схемы и планы, почитать наградные листы, а также узнать о зверствах фашистов в концлагере Маутхаузен.

Венская стратегическая наступательная операция стала решающим ударом по военному потенциалу третьего рейха и ускорила его окончательных крах.

Публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России, направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, а также прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.