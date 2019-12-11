Морская часть учения «Индра-2019» стартовала в Индии

Торжественная церемония открытия морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения «Индра-2019» прошла в порту Мармагао, сообщил Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту капитан 1-го ранга Роман Мартов.

«Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый", танкера "Ельня" и морского буксира "Виктор Конецкий" 10 декабря прибыл в порт Мармагао (Индия) для участия в морской части совместного российско-индийского межвидового военного учения "ИНДРА-2019"», - сказал Мартов.

Он также отметил, что планом проведения морской части учения предусмотрены планирующая конференция с целью обсуждения и уточнения таблиц управления, взаимные посещения членами экипажей российского и индийского кораблей и официальный прием на борту корабля военно-морских сил Республики Индия.

По словам Мартова, морская часть совместного российско-индийского межвидового учения «Индра-2019» проводится с 10 по 19 декабря 2019 года и включает в себя две фазы.

Береговая фаза учения пройдет в индийском порту Мармагао (г. Панаджи) с 10 по 15 декабря. Морская фаза совместных маневров будет проводиться в период с 16 по 19 декабря в акватории Индийского океана.

Также торжественная церемония открытия учений прошла на полигоне Бабина в штате Уттар-Прадеш.