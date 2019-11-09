«Огонь на поражение»: кадры тактической и физической проверки морпехов Северного флота

На Северном флота начала работу комиссия по проверке боевых кораблей, подводных лодок и частей, претендующих на звание «ударные». Всего таких воинских коллективов 15, у их числе и личный состав отдельных подразделений морской пехоты.

За тем, как командир батареи передает на огневую позицию координаты цели и звучит команда «огонь на поражение», наблюдала корреспондент «Звезды» Елена Сивонен.

Военнослужащие во время таких проверок учатся действовать быстро, четко и слаженно. Ведь при организации огневого поражения важна каждая секунда.

«Во всех видах боевых действий артиллерия применяется. До 70% огневого поражения на поле боя - это артиллерийское поражение», - объясняет командир гаубичной самоходно-артиллерийской батареи 61-й отдельной бригады морской пехоты Северного флота Виталий Лямкин.

Чтобы уничтожить условного противника военные используют самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика». Ее отличает высокая точность стрельбы, а максимальная дальность выстрела составляет 18 километров.

Гранатометчики, в свою очередь, ведут, получая ориентиры для стрельбы, ведут огонь с расстояния в сотни метров. Подразделения морской пехоты отрабатывают вводные на пределе физических возможностей, выполняя задачу по захвату опорного пункта противника, и под прикрытием огня и дымовой завесы оттачивают свои действия до автоматизма.

Подобные занятия у военнослужащих проходят в ежедневном режиме. Летний период учебы морпехи завершают в зимних условиях.

«Климатические условия, конечно, накладывают свой отпечаток. И на время выполнения упражнений. Но война бывает в разных условиях, поэтому военнослужащие, которые служат на Северном флоте, должны уметь работать в экстремальной обстановке, которая здесь у нас девять месяцев в году», - отмечает врио заместителя командира по военно-политической работе Артем Лазарев.

Огневая подготовка, тактическая, физическая - для присвоения подразделению особого звания «Ударное» спецкомиссия дает оценку по всем предметам. Это своего рода знак качества, которым приказом Минобороны третий год отмечают самых боеспособных.

До завершения экзамена - неделя. Если морпехи его выдержат, ударными в бригаде будут уже три подразделения.