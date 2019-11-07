Захватить, уничтожить, покинуть район: под Нижним Новгородом прошли антитеррористические учения разведчиков

В Нижегородской области прошли учения российских разведчиков. В ходе маневров они провели «уничтожение» условных террористов. Для этого военнослужащие организовали засаду в тылу противника.

Маневр позволил военнослужащим нанести неожиданный удар по колонне «террористов». Главной задачей учений было найти и захватить секретные документы, перевозимые противником.

После атаки разведчики оперативно выполняют поставленную цель, а затем проверяют технику на предмет повреждений и покидают район. После выполнения миссии им необходимо добраться на машинах противника до места эвакуации, минуя все возможные блокпосты.