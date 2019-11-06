Самарские юнармейцы провели 130 мини-парадов под окнами ветеранов

В Самарской области представители молодежного военно-патриотического движения «Юнармия» провели более 130 мини-парадов у домов ветеранов. Такими акциями неравнодушная к исторической памяти молодежь решила отдать дань уважения тем, кто в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов сражался на поле боя или трудился в тылу.

В мероприятии приняло участие рекордное число юнармейцев. К акции присоединились более трех тысяч представителей движения со всего региона.

Несколько десятков юношей и девушек, чеканя шаг, приходили к домам ветеранов. Молодежь исполняла под окнами фронтовиков военные песни. Школьники дарили тем, кому они обязаны жизнью, цветы и подарки, благодарили героев Великой Отечественной, устраивали с ветеранами коллективные фотосессии.

Первые подобные мини-парады провели военнослужащие 2-й Гвардейской общевойсковой армии 7 мая 2019 года в Самаре. Сразу после генеральной репетиции военнослужащие направились к домам, где живут ветераны.

Многие участники Великой Отечественной тогда по состоянию здоровья были не в состоянии приехать на площадь, где проходит парад. Военнослужащие прошли торжественным строем и исполнили песни военных лет.

Общественники поддержали данную акцию, ее подхватили юнармейцы. Молодые юноши и девушки хотят, чтобы в 75-летие Великой Отечественной войны ни один ветеран не остался без поздравлений.