Эксперт объяснил мотивацию НАТО, классифицировавшего Су-57 как «уголовника»
Российский ядерный флот во вторник, 29 октября, провел важнейшие испытания. С подводной лодки «Князь Владимир» была запущена межконтинентальная ракета «Булава».
Считается, что именно такая комбинация - ракеты «Булава» на вооружении подводных лодок типа «Борей-А» (как раз таких, как «Князь Владимир») - выведет российский ядерный потенциал на принципиально новый уровень.
Испытания, как сообщили в Минобороны РФ, прошли идеально: пуск был произведен из подводного положения по полигону Кура на Камчатке на расстояние свыше 5 тысяч километров. Все блоки ракеты попали точно в цель.
Традиционно за всем новейшим российским оружием внимательнейшим образом следят на Западе. Так, стало известно, какое имя, по классификации НАТО, было присвоено на этой неделе другой российской новинке - истребителю Су-57.
Его назвали Felon - в переводе «преступник», «уголовник». Эксперты сходятся во мнении, что такое решение неслучайно: в нем есть совершенно четкий психологический подтекст.
«Здесь у американцев еще есть психологический момент, который, надо отдать должное, они учитывают, когда дают такую кличку», - рассказал в комментарии программе «Главное» военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.
«Когда они дали Су-57 кличку "бандит", вы знаете, психологически это необходимо для того, чтобы у американских летчиков, да и у всех летчиков НАТО военных под коркой подложили, что они встретятся в небе не с мокрой ватой. Они встретятся с настоящим бойцом», - пояснил он.