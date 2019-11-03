Эксперт объяснил мотивацию НАТО, классифицировавшего Су-57 как «уголовника»

Российский ядерный флот во вторник, 29 октября, провел важнейшие испытания. С подводной лодки «Князь Владимир» была запущена межконтинентальная ракета «Булава».

Считается, что именно такая комбинация - ракеты «Булава» на вооружении подводных лодок типа «Борей-А» (как раз таких, как «Князь Владимир») - выведет российский ядерный потенциал на принципиально новый уровень.

Испытания, как сообщили в Минобороны РФ, прошли идеально: пуск был произведен из подводного положения по полигону Кура на Камчатке на расстояние свыше 5 тысяч километров. Все блоки ракеты попали точно в цель.

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