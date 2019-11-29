Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Салюков рассказал военным атташе о новейшем вооружении в Сухопутных войсках

Андрей Аркадьев
13:57 29.11.2019
Сухопутные войска получат танки Т-72Б3М, боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы «Мста-СМ», ракетные комплексы «Хризантема-СП».
Салюков рассказал военным атташе о новейшем вооружении в Сухопутных войсках
© Фото: Минобороны России

В Сухопутных войсках идет планомерное комплексное переоснащение современными образцами вооружения и военной техники, заявил в пятницу главнокомандующий войсками генерал армии Олег Салюков на брифинге для иностранных военных атташе.

«Соединения и воинские части перевооружаются на современные танки Т-72Б3М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", самоходные гаубицы "Мста-СМ", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-СП", зенитные ракетные комплексы и системы С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2"», - сказал Салюков.

На мероприятие прибыли более 100 представителей из 68 стран, в том числе из Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Сербии. 

По словам Олега Салюкова, реформирование Сухопутных войск в ближайшей перспективе продолжится по нескольким направлениям. В частности, необходимо завершить формирование самодостаточных межвидовых группировок войск.

Он также заявил о необходимости дальнейшего повышения уровня подготовки органов управления, соединений и воинских частей Сухопутных войск, создания перспективной системы базирования с современной социально-бытовой инфраструктурой.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.11.2019, 01:10
165 учений и 237 тысяч морских миль: на Черноморском флоте подводят итоги года
Дата29.11.2019, 13:16
Фрегат «Адмирал Касатонов» отстрелялся ракетами «Калибр» и «Оникс» в Белом море
Дата28.11.2019, 15:26
«Лобби выдавливает Россию из спорта»: МИД России оценил претензии WADA
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата29.11.2019, 10:33
Пять новых кораблей и катеров усилили Черноморский флот
Дата25.11.2019, 13:17
Спас более 40 наград: вернувший в РФ ордена времен ВОВ мексиканец рассказал о своем деле
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:59 В стране и мире
Видео
В Москве прощаются с легендарной разведчицей Гоар Вартанян
13:57 Армия
Салюков рассказал военным атташе о новейшем вооружении в Сухопутных войсках
13:51 ОПК
Непал планирует приобрести у России вертолеты Ми-17
13:50 В стране и мире
Экс-главу Кущевской полиции обнаружили мертвым в Краснодаре
13:38 В стране и мире
Зеленский узаконил новые воинские звания на Украине по образцу НАТО
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Ампутированы обе руки»: муж пострадавшей в Доминикане женщины рассказал о ситуации
Видео
Российский снайпер попал в цель с двух километров в кромешной тьме: видео
Видео
Эксперт рассказал, почему на Западе не смогли скопировать винтовку Т-5000
Диетолог объяснила, почему опасно отказываться от сладкого
Видео
МиГ-31 перехватывает «нарушителя» границы в облаках: видео
Видео
Письмо из прошлого: реставраторы нашли послание с фронта в танке Т-35
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.