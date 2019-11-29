Салюков рассказал военным атташе о новейшем вооружении в Сухопутных войсках

В Сухопутных войсках идет планомерное комплексное переоснащение современными образцами вооружения и военной техники, заявил в пятницу главнокомандующий войсками генерал армии Олег Салюков на брифинге для иностранных военных атташе.

«Соединения и воинские части перевооружаются на современные танки Т-72Б3М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты БМП-3 и бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", самоходные гаубицы "Мста-СМ", противотанковые ракетные комплексы "Хризантема-СП", зенитные ракетные комплексы и системы С-300В4, "Бук-М3", "Тор-М2"», - сказал Салюков.

На мероприятие прибыли более 100 представителей из 68 стран, в том числе из Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Китая, Сербии.

По словам Олега Салюкова, реформирование Сухопутных войск в ближайшей перспективе продолжится по нескольким направлениям. В частности, необходимо завершить формирование самодостаточных межвидовых группировок войск.

Он также заявил о необходимости дальнейшего повышения уровня подготовки органов управления, соединений и воинских частей Сухопутных войск, создания перспективной системы базирования с современной социально-бытовой инфраструктурой.