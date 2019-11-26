Ликвидация террористов самопровозглашенного государства: новое задание для «Взвода»

Разведка и штурм лагеря боевиков - такую задачу поставили участникам «Взвода» - уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицеров.

Это будет уже пятая миссия для военнослужащих в рамках финальных испытаний.

На этот раз учебно-боевую задачу предстоит выполнить в Восточной Сибири - на полигоне Кара-Хаак в Туве. На место высадки отряд доставят на вертолетах, а десантироваться им нужно будет посадочным способом по-штурмовому.

Согласно легенде, террористы самопровозглашенного государства «Центрально-Азиатский Каганат» скрытно проникли на территорию России в Южной Сибири. Они совершают теракты, захватывают населенные пункты и даже склады с вооружением и техникой.

Задача наших бойцов - разведать расположение лагерей боевиков в горах, провести штурм, а при необходимости - навести на них бомбардировочную авиацию.

На выполнение этой миссии у «Взвода» есть только 24 часа.