Военная полиция провела патрулирование по двум маршрутам в Сирии

В Сирии усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, подписанного Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом 22 октября, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

Военная полиция РФ за последние сутки провела патрулирования по маршрутам в провинциях Ракка и Алеппо.

«Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса - Джария - Санап в провинции Ракка, Вахшия - Киштар, Кобани - Марвах, Аджами - Авшария, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо», - рассказал Боренков.

Также силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам Квайрес - Эль-Хура - Метрас - Квайрес.

Кроме того, в Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акции, в населенном пункте Абу-Нитулийя провинции Ракка, в ходе которой нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,92 тонны», - добавил генерал-майор.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2256 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3752, 56 тонны.