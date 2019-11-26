«Новороссийск» и «Колпино» провели торпедные учения в Черном море
Торпедные стрельбы, поиск и уничтожение субмарины условного противника выполнили на учениях в Черном море экипажи подлодок «Новороссийск» и «Колпино». Об этом во вторник сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота, капитан 2-го ранга Алексей Рулев.
На первом этапе учений подводные лодки оказались запертыми в порту, а выход был заблокирован «минами». Морской тральщик «Турбинист» расчистил им путь для прохождения через опасную зону.
На втором этапе, после преодоления района минной опасности подлодка «Новороссийск» провела «охоту» на вражескую субмарину, в ее роли выступала «Колпино». В маневрах были задействованы надводные корабли и авиация.
Затем экипажи провели торпедные стрельбы в одном из тренировочных полигонов в акватории Черного моря.
Б-271 «Колпино» и Б-261 «Новороссийск» - российские дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 «Варшавянка», носители крылатых ракет «Калибр». Водят в состав 4-й отдельной бригады подводных лодок Черноморского флота ВМФ России.