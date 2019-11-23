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Россия и Турция завершили десятое совместное патрулирование в Сирии

Наталия Майорова
12:49 23.11.2019
Совместный патруль стартовал от пункта перехода в населенном пункте Шейрек и завершил работу, пройдя через пункт перехода в Кара-Мании.
Россия и Турция завершили десятое совместное патрулирование в Сирии
© Фото: Globallookpress

Россия и Турция завершили десятое совместное патрулирование на северо-востоке Сирии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Десятый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции завершил совместное патрулирование приграничного района Сирии на северо-востоке сирийско-турецкой границы», - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России осуществляли воздушное патрулирование.

Совместный патруль, стартовавший от пункта перехода в населенном пункте Шейрек, преодолел маршрут и завершил работу, пройдя через пункт перехода в населенном пункте Кара-Мания.

В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники, включая бронированные автомобили «Тигр» и «БТР-80» российской военной полиции, а также бронеавтомобили Kirpi ВС Турции. Кроме того, были задействованы около 50 военнослужащих обоих государств.

Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов. В частности - о вводе подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции «Источник мира». Целью военнослужащих является содействовие выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.

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