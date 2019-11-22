Шойгу вручил ведомственные награды главам нескольких регионов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил губернатора Тульской области Алексея Дюмина и замдиректора ФСО Владимира Белановского за интенсивную работу по обмену информацией с Минобороны в 2019 году.

Аналогичный почетный кубок «за первое место по итогам совместной работы в системе межведомственного информационного взаимодействия», но за работу в течение последних пяти лет получили замминистра иностранных дел Сергей Вершинин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Белановский также получил медаль Минобороны «За укрепление боевого содружества». Кроме него, такой же медалью награждены начальник Главного штаба войск Национальной гвардии России Сергей Ченчик и заместитель мэра Москвы Александр Горбенко.

Также Шойгу вручил медали «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» гендиректору РЖД Олегу Белозерову, замминистра иностранных дел Сергею Вершинину, уполномоченному по правам ребенка при президенте РФ Анне Кузнецовой, министрам транспорта и здравоохранения Евгению Дитриху и Веронике Скворцовой и губернаторам Московской, Тульской и Кемеровской областей, Республик Тыва и Татарстан, Приморского края, Чукотского автономного округа.

Ранее министр обороны ознакомился с наработками некоторых регионов России по созданию центров координации работы силовых ведомств в кризисных ситуациях. Чуть позже он принял участие в научно-практической конференции по межведомственному информационному взаимодействию.