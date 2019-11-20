На севере Сирии открылось три центра распределения гуманитарной помощи из РФ

Российские военнослужащие доставили гуманитарный груз жителям сирийской провинции Ракка. Для многих сирийцев помощь от РФ - единственная возможность прокормить свои семьи.

В некоторых районах населенного пункта в результате ожесточенных боев были сильно разрушены дома. Несмотря на то, что сейчас в регионе нет боевиков, ремонтировать эти строения до сих пор никто не решается, так как бандиты, отступая, заминировали их.

Вопреки трудностям, люди начинают возвращаться к мирной жизни. Порядок в регионе поддерживают патрули военной полиции.

Всего за час российские военные раздали около трех тысяч пакетов. Хватило всем. Теперь местные жители смогут не беспокоиться о продовольствии в течение нескольких дней.

«Благодарим Россию за поддержку в такое трудное для нас время! Здесь семьи живут на грани выживания. Постоянные провокации от боевиков. Теперь же мы чувствуем защиту, и еще здесь открыли пункт помощи - этого мы совсем не ожидали. Спасибо», - восклицает восторженный староста общины Фазель Юнис Бахреб.

Российские гумконвои с воздуха прикрывают боевые вертолеты наших ВКС. Помощь Сирии Россия будет оказывать и дальше. На севере САР уже открылось три центра распределения гуманитарной помощи из РФ.