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В парадах и шествиях 9 Мая примут участие более 150 тысяч человек

Андрей Аркадьев
18:06 20.11.2019
Кроме Москвы, праздничные парады состоятся еще в 28 городах страны, сказал министр обороны России Владимир Путин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool, Globallookpress

Военные парады по случаю 75-летия победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне пройдут в 29 российских городах. Об этом сообщил в среду глава Минобороны Сергей Шойгу, выступая на заседании коллегии ведомства.

Министр отметил, что 9 Мая в праздничных парадах и торжественных шествиях примут участие более 155 тысяч человек, будет задействовано около трех тысяч единиц техники.

«Это дань глубокого уважения всем, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость родной земли, спас мир от фашистской агрессии», - сказал Шойгу.

Глава российского военного ведомства рассказал, что в День Великой Победы зрители с экранов мониторов увидят новейшие образцы военной техники. По главной площади страны проедут машины пехоты «Армата» и «Курганец-25» с новыми боевыми модулями «Кинжал» и «Эпоха», зенитные ракетные системы С-300В4 и С-350, зенитный артиллерийский комплекс «Деривация-ПВО».

День Победы - один из самых главных праздников в России. В нашей стране сложно найти человека, которого не коснулась бы Великая Отечественная война, ставшая самым крупным боевым столкновением в истории. Она началась 21 июня 1941 года, а завершилась 9 мая 1945 года. За это время не вернулись домой больше 26 миллионов советских жителей, среди которых были не только солдаты, но и мирные жители.

Документ о капитуляции Германии был подписан в Берлине 8 мая в 22 часа 43 минуты по местному времени. Поздно ночью он был доставлен в Москву и в 2 часа 10 минут по московскому времени по радио объявили о Победе в Великой Отечественной войне. Утром по всем громкоговорителям страны был зачитан указ властей о назначении 9 мая государственным праздником - Днем Победы. Из-за разницы во времени день окончания Второй мировой войны отмечается в России 9 мая, а в Европе - 8 мая.

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