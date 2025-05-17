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За ночь над Белгородской и Курской областями сбили два украинских дрона

Два дрона были сбиты в период с 22.00 мск 16 мая и до 6.00 мск, 17 мая.
2025-05-17 07:41:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Дежурными средствами ПВО за прошедшую ночь были сбиты два украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным российского оборонного ведомства, в период с 22.00 мск 16 мая и до раннего утра, 6.00 мск, 17 мая российские средства противовоздушной обороны сбили один вражеский беспилотник над Белгородской областью и еще один – над Курской.

Напомним, что за ночь с 15 на 16 мая над регионами России уничтожили 65 украинских дрона. Из них 43 были перехвачены над акваторией Черного моря. Еще 21 беспилотник нейтрализовали над территорией Крыма и один - над Белгородской областью.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов. 

#армия #пво #бпла #Курская область #белгородская область
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