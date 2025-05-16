Бойцы раскрыли роль антидроновых костюмов при штурме Новоалександровки

Бойцы штурмовых подразделений ВС РФ применяют разную тактику. Новоалександровку брали ночью. Наши бойцы работали в антиводроновых костюмах. Передовые группы закрепились и по рации наводили операторов БПЛА на резервы, которые враг подвозил, надеясь удержать населенный пункт.

Операция по освобождению населенного пункта Новоалександровка готовилась несколько недель. Опасность заключалась не только в большом количестве боевиков, но и в особенности местности.

«Особенность его была в том, что он расположен посреди открытки. То есть все подходы по километру - полтора приходилось преодолевать. Чтобы это сделать скрытно, нам приходилось применять антидроновые костюмы и действовать исключительно ночью. В то время, когда противник не особо бдит», - рассказал командир мотострелковой роты Шамиль Раджабов.

Преодолевали опасные участки открытой местности аккуратно. А вот начало штурма для боевиков стало полной неожиданностью, но непросто пришлось и нашим ребятам. Украинские боевики выкопали между домами целую сеть переходов. Определить расположения противника получилось не сразу. Выдали они себя только после начала штурма, а в их уничтожении нашим бойцам помогла слаженная работа.

«У противника была возможность подвозить личный состав, подкрепление, то есть с нескольких сторон. И это нужно было отрезать в первую очередь. Именно отрезать подкрепление противника. После уже заводить ребят, закрепляться. Далось это не сразу», - вспомнил командир минометной батареи Алексей Крамышев.

Помогла нашим парням хорошая связь. Иван вместе с боевыми товарищами наладили ее в одном из домов.

«Я зашел с напарником в антидроновых костюмах ночью в деревню. Нашли разрушенный дом, там закрепились, окопались, связь хорошо выставили. Связь через нас очень хорошо проходила», - признался стрелок штурмового подразделения Иван Полозин.

После освобождения населенного пункта боевики трижды шли в контратаку, но наши ребята удержались. Помогла и работа минометов.

«Я бы не сказал, что было тяжело отбиваться. Мы реально наблюдали, куда они заходят, где они пытаются закрепиться. И туда целенаправленно уже работала артиллерия, работали расчеты FPV-дронов», - добавил Алексей Крамышев.

После этого сразу преступили к финальному, но не менее важному этапу - зачистке и разминированию населенного пункта.