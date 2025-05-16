Почти девять тысяч боевиков потерял киевский режим за неделю на всех направлениях. В Минобороны РФ сообщили, что наши войска нанесли шесть групповых ударов по военным объектам ВСУ в тылу. Поражены военные аэродромы, предприятия ОПК, цеха сборки безэкипажных катеров и базы иностранных наемников.

У врага есть потери и в дорогостоящей технике. С Сумской области российские ракетчики накрыли еще одну РСЗО HIMARS, а сегодня сам противник признал потерю уже третьего истребителя F-16.

Российские штурмовые подразделения в ходе упорных боев взяли под контроль населенные пункты Торское, Котляровка, Миролюбовка, Михайловка и Новоалександровка. А еще наши бойцы освободили Вольное Поле. Это село к западу от Курахова всего в паре километров от границы ДНР. Воины группировки «Восток» продолжают наступать широким фронтом на Южно-Донецком направлении.

Танкисты 60-й мотострелковой бригады восточной группировки с закрытой огневой позиции устроили настоящий разгром противнику в селе Вольное Поле. Оказали мощную огневую поддержку штурмовым подразделениям.

«Ну буквально как это происходит. Штурмовик идет, встречает сопротивление, конкретный дом, подвал. Мы с закрытой огневой позиции сносим дом, тормозим сопротивление, сводим его на нет», - объяснил суть тактики командир танка.

Танки проламывают вражескую оборону. Экипажи не только под стальной антидроновой защитой, на башнях установки РЭБ. Враг ударами своих дронов пытается сдержать натиск наших подразделений. Операторы БПЛА ВС РФ даже вступают с вражескими беспилотниками в воздушные бои.

В ходе наступательных действий штурмовые подразделения группировки «Восток» активно использовали ударные дроны, уничтожая огневые точки и наблюдательные пункты украинских боевиков.

Наш ударный беспилотник влетел прямо в здание, в котором засел вражеский гранатометный расчет. Воздушная разведка корректирует удары артиллерии и действия штурмовых подразделений, которые действуют стремительно и уверенно.

«Заходили с флангов, чтобы они нас не увидели. Клещами заходили, косой, как только не заходили. У них очень хорошие укрепы, готовились к войне, сложно доставать их артиллерией», - признался стрелок с позывным Барон.

В Вольном Поле нашим штурмовикам приходилось сражаться за каждый дом. Вот боец забрасывает гранату в подвал где засели боевики.

«У них укрепы такие, что гранатой даже не возьмешь. Двери как в ангарах. Брал шашки тротиловые, тогда двери отлетают и уже заходишь, зачищаешь», - отметил один из стрелков.

Ожесточенные бои за Вольное Поле шли несколько недель. Враг бросал в бой все новые и новые подразделения. Стягивая их сюда с других направлений. Но бойцам 57-й мотострелковой бригады 5-й армии группировки «Восток» удалось занять северную часть села, перерезать противнику пути снабжения. А затем совместно с бойцами 60-й мотострелковой бригады освободить село, зачистить его от украинских боевиков.

Отчаянное сопротивление, которое оказывали украинские боевики, объяснимо. Здесь находится граница Запорожья, Днепропетровской области и Донецкой народной республики. Сразу за Вольным Полем поселок Шевченко, который киевский режим сейчас надеется превратить в очередную неприступную крепость, взяв которую наши подразделения выходят на границу регионов и на оперативный простор.