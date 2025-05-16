Цивилева и Фрадков открыли новый корпус госпиталя имени Вишневского

Специалисты Военно-строительной компании завершили строительство нового лечебного корпуса филиала №4 Центрального военного клинического госпиталя им. Вишневского.

В церемонии открытии приняли участие статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева и замминистра обороны генерал-майор Павел Фрадков.

«Задача была, чтобы госпиталь был построен в соответствии со всеми требованиями и выдержали сроки строительства. Потому что наши военнослужащие имеют право лечиться и получать квалифицированную медицинскую помощь в современных, чистых, оборудованных госпиталях», - подчеркнула Цивилева на торжественном мероприятии.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов призвал не затягивать, а сразу же переводить больных и раненных в эти лечебные учреждения на новые мощности, которые открылись, напомнила Цивилева.

В свою очередь Фрадков обратил внимание на то, что Открывающийся корпус - лишь часть большой программы по модернизации военно-медицинской инфраструктуры, которая реализуется по поручению президента Владимира Путина, отметил Павел Фрадков.

«Она насчитывает более 20-ти военно-медицинских объектов, госпиталей в разных военных округах, флотах, гарнизонах. Мы этим занимаемся, мы находимся в графиках, и что важно, министр обороны эти вопросы держит на постоянном личном контроле», - указал заместитель Министра обороны РФ.

Кроме того, Анна Цивилева и Павел Фрадков вручили госнаграды военнослужащим - участникам СВО, которые проходят лечение в госпитале.

Медицинский центр предназначен для оказания высококвалифицированной помощи военнослужащим, членам их семей и ветеранам. В лечебном корпусе обустроено 586 помещений, 36 палат. Располагаются неврологическое, кожно-венерологическое, гастроэнтерологическое, пульмонологическое, физиотерапевтическое, операционные отделения, а также клиническая и биохимическая лаборатории, инфекционной иммунологии и бактериологии.

В центре будут работать кабинеты, оснащенные всем необходимым. Предусмотрены и специальные помещения для медперсонала. Как обратила внимание Анна Цивилева на открытии, в госпитале предусмотрели все: в том числе комфортные кабинеты для медиков.

«Важно, чтобы они приходили на работу и чувствовали заботу и комфорт. Улыбки, с которыми нас сегодня встречали медицинские работники, тепло, которым они окружают наших военнослужащих - они сами по себе имеют терапевтический эффект», - сказала заместитель главы военного ведомства.

Благоустроена и прилегающая к новостройке территория: асфальтом и плиткой проложены проезды и тротуары, разбиты газоны, высажены деревья и кустарники. Также оборудована автостоянка, сделано уличное освещение и поставлены скамейки.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.