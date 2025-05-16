Цивилева навестила бойцов, проходящих лечение в госпитале Вишневского

Заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева, перед тем как пройти в новый корпус госпиталя имени Вишневского, навестила в палатах наших защитников - раненых участников специальной военной операции. Поинтересовалась их здоровьем и условиями лечения. Анна Цивилева исходя из своего богатого опыта дала ранеными советы по реабилитации и мерам господдержки.

«Есть сейчас такая установка, тем кто получил двойную ампутацию или кто привязан к инвалидному креслу, тем мы выдаем автомобили с ручным управлением», - сказала статс-секретарь, замминистра обороны РФ Анна Цивилева.

Евгений Усов освобождал Курскую область от националистов. Был в Судже, Любимовке, Казачьей Локне. Потерял обе ноги, но остался жив. И сейчас благодаря врачам уверенно идет на поправку.

«Наступил на противопехотную мину. Эвакуация сработала на ура. Остался жив. Я 2600 крови потерял при эвакуации, прополз 3600 до нуля. Сам зажгутовался, не растерялся», - вспомнил ветеран СВО Евгений Усов.

Еще один заместитель министра обороны Павел Фрадков вручил нашим героям награды. Медали участника СВО, За отвагу и За храбрость.

Далее гости прошли по теплому переходу прямиком из главного корпуса в новый. Для тех кто был «за ленточкой» и получил ранение - эта красная лента многое значит. Новый корпус госпиталя Вишневского эта целая фабрика здоровья. Полтора десятка зданий и сооружений со своей автономной газовой котельной. Трехэтажный современный медцентр на 100 коек. Здесь есть все - от камеры дезинфекции белья до аппарата МРТ.

Палаты нового медицинского корпуса отличаются большой площадью. Просторные санузел и душевая. Внутри светло, есть кондиционер, холодильник, телевизор, посуда, мебель, койки. Все отечественного производства. Места столько, что в случае необходимости коечный фонд можно увеличить в два раза.

Новый медицинский корпус госпиталя Вишневского - это и глоток свежего воздуха для самих врачей. Ведь их место работы для них второй дом, где они проводят круглые сутки, спасая жизни наших солдат. И сейчас работать будет легче. Любовь Горчикова - одна из самых опытных медсестер в российской военной медицине. В филиале госпиталя Вишневского работает с самого открытия - уже 33 года. На ее глазах вся история медучреждения.

«Придем в такие условия, новое оборудование и настроение. С пациентами по другому общаешься, чтобы поднимать их дух», - рассказала медсестра Любовь Горчикова.

На месте этого терапевтического комплекса раньше стояли старые постройки. Их снесли и в короткие сроки военные строители возвели новый большой медицинский объект. Работы шли и днем и ночью, никак не сковывая действия врачей - госпиталь продолжал свою важную для страны и армии работу.

«Важно отметить, что это лишь часть большой программы по модернизации военно-медицинской инфраструктуры и насчитывает больше 20 военных медицинских объектов, госпиталей в разных округах, флотах, гарнизонах. Министр обороны держит это на постоянном личном контроле», - заявил замминистра обороны Павел Фрадков.

Новые мощности военного госпиталя имени Вишневского - это новые возможности для выздоровления раненых. Про его врачей говорят - «победившие смерть». Здесь ежегодно проводят около восьми тысяч высокотехнологичных операций. Успешно извлекают пули и осколки из сердца и головного мозга. Ставят на ноги тех, чьи ранения порой не совместимы с жизнью.