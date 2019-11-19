Во Владикавказе открыли бюст генерала армии Иссы Плиева
Открытие памятника прошло в рамках трехдневных сборов с руководящим составом военно-политических органов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов принял участие в открытии бюста дважды Герою Советского Союза генералу Иссе Плиеву. На открытии присутствовал и глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.
Памятник установили на территории гарнизонного Дома офицеров во Владикавказе. В церемонии принимали участие юнармейцы и воспитанники Суворовского военного училища, ветераны войн.
К монументу возложили цветы. Его открытие прошло в рамках трехдневных сборов с руководящим составом военно-политических органов.