Успеть за 24 часа: как участники «Взвода» высадятся на окруженный «врагами» берег
Четвертая миссия участников проекта «Взвод» - уничтожить противокорабельные ракетные установки, захватить артиллерийские орудия и поддержать огнем высадку на берег основного десанта.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Участники проекта «Взвод» превратятся в «диверсантов», которые должны помочь захватить плацдарм на берегу. Четвертое испытание уникального эксперимента Минобороны пройдет в Крыму.
Изрезанный скалистый берег, сплошная степь, солевые озера и пронизывающий ветер. В таких непростых условиях участникам предстоит выполнить сложнейшую задачу - уничтожить противокорабельные ракетные установки условного противника, захватить артиллерийские орудия и поддержать огнем высадку на берег основного десанта.
На выполнение этой миссии «Взводу» дается 24 часа.
Справятся ли молодые лейтенанты с этой задачей? Смотрите скоро на телеканале «Звезда».