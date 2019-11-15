Удар в тыл: как «Взвод» справится с укрепрайоном «боевиков» в горах
Новая миссия проекта носит название «Захват опорного пункта в горном районе».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Обойти хорошо оборудованный укрепрайон террористов через труднодоступный горный перевал и нанести удар в тыл. Такое новое испытание подготовили для участников «Взвода» - уникального эксперимента Минобороны по доподготовке офицеров.
В основе легенды для новой миссии, носящей название «Захват опорного пункта в горном районе» - реальный бой в районе афганского города Джелалабад в 87-м году. Тогда советские войска застали противника врасплох и одержали победу.
На выполнение учебно-боевой задачи у участников проекта есть 48 часов.
Смотрите в воскресенье, 17 ноября, в 09.40 на телеканале «Звезда».