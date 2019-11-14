Икону «Спас Нерукотворный» доставили на Сахалин

Летчики военно-транспортной авиации Восточного военного округа доставили икону «Спас Нерукотворный» Главного храма Вооруженных сил Российской Федерации на остров Сахалин, сообщили в пресс-службе ВВО.

«Икона и ковчег с мощами святых покровителей российского воинства были привезены самолетом Ан-12 в город Южно-Сахалинск. Святыни размещены в Кафедральном соборе Рождества Христова города Южно-Сахалинска», - рассказали в пресс-службе.

На Дальнем Востоке икона пробудет до конца года. Святыни уже побывали в Улан-Удэ, Чите, Белогорске, Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, где их посетили более 42 тысяч военнослужащих. Далее икону повезут в Уссурийск, Владивосток и Петропавловск-Камчатский.

Свой путь икона начала в городе-герое Севастополе, а завершит - в Москве, в главном храме Вооруженных сил в 75-ю годовщину Великой Победы.

Вместе с иконой возят восемь частиц святых покровителей: великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, апостола Петра, великомученика Пантелеимона Целителя, а также праведного воина Федора Ушакова, который был командующим Черноморским флотом и является одним из самых почитаемых святых на флоте.