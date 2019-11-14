Евкуров проверил готовность полигонов ЗВО

Заместитель министра обороны Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров проверил готовность полигонов Погоново и Богучар к новому учебному периоду в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа.

Замминистра оценил состояние танковой директрисы, войскового стрельбища и ряда объектов для отработки тактических действий подразделений. Он отметил, что полигон готов к новому учебному году, направление и сроки его модернизации соответствуют запланированным.

По словам генерал-лейтенанта, «совершенствование учебно-материальной базы полигонов - одно из основных направлений повышения качества боевой подготовки».

Он отметил, что количество мероприятий боевой подготовки за последние четыре года выросло более чем в два раза. Евкуров уверен, что в комплексе с переоснащением и модернизацией полигонной базы это должно дать существенное повышение уровня подготовки военных специалистов и качества выполняемых ими задач.