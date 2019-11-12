Военная полиция РФ провела патрулирование по четырем маршрутам в Сирии

В Сирии усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября. 12 ноября состоялось совместное российско-турецкое патрулирование по маршруту Айли-Шар - Едикапа в провинции Алеппо, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Боренков.

«Также продолжается патрулирование подразделениями российской военной полиции по маршрутам Айн-Иса - Кабиш-Шарки в провинции Эль-Хасеке и Аджами - Авшария, Аджами - Мембидж в провинции Алеппо», - добавил Боренков.

По словам генерал-майора, на территории Идлибской зоны деэскалации несмотря на действующий режим прекращения боевых действий, боевики незаконных вооруженных формирований продолжают обстрелы мирных населенных пунктов.

«11 ноября около 22 часов боевики террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"* осуществили обстрел района Сайф-Эд-Даула города Алеппо, используя реактивную систему залпового огня кустарного производства. В результате разрыва реактивного снаряда повреждена крыша многоквартирного жилого дома и разрушена жилая комната. Погибла шестилетняя девочка», - заявил руководитель ЦПВС.

Всего за прошедшие сутки зафиксирован 21 обстрел. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Сабикия, Алеппо, Суккория Биньямин провинции Алеппо; Санджека, Кинсибба, Кухбания, Сафсафа, Чекурджак, Сараф провинции Латакия; Мука, Ниха, Эль-Харука, Хуайз, Кара-Джурн, Дар-Хардата провинции Хама; Хан-Шейхун провинции Идлиб.

Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

*«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат Фатх аш-Шам») - организация признана террористической по решению Верховного суда РФ.